Stade Rennais : Pinault en colère, les Ultras à la Piverdière... c'est vraiment la crise !

Battu par le RC Lens à domicile (0-2), le Stade Rennais ne répond plus. Même Julien Stéphan, d'ordinaire très mesuré dans son propos, a commencé à parler du maintien et de son avenir : « Si c’est moi le problème, il n’y a pas de difficulté, on est suffisamment sincères au club pour prendre les décisions qu’il faudra. Si la problématique vient de moi, j’ai une relation suffisamment saine avec l'actionnaire, le directeur sportif et le président pour en parler le moment venu ».

En interne, la situation est des plus tendues. D'après L'Equipe, François-Henri Pinault, l'actionnaire majoritaire du Stade Rennais, serait très contrarié par les résultats. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise par le big boss mais cela pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines.

Les Ultras ont demandé à Stéphan de s'expliquer

Du côté des Ultras en tout cas, on n'a pas tardé à faire part d'un fort mécontentement. Comme le rapporte Ouest-France, sept membres du Roazhon Celtic Kop (RCK), le principal groupe de supporters, ont été reçus à la Piverdière par le président délégué Nicolas Holveck, mais également par le président du conseil d'administration Jacques Delanoë, le directeur sportif Florian Maurice, le coach Julien Stéphan ainsi que Damien Da Silva et Benjamin Bourigeaud, représentants des joueurs.

En présence de Karim Houari (stadium manager et head of security), les dirigeants rennais ont répondu à l’inquiétude des fans. Les Ultras ont notamment demandé des explications à Julien Stéphan suite à ses propos sur le maintien. Des propos qui avaient du mal à passer chez certains. Une vraie ambiance de crise...