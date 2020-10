Stade Rennais : Pinault est très ambitieux, Létang a un nouveau projet en tête

François Henri-Pinault s’exprime peu mais toujours à bon escient. De passage hier dans les locaux de TV Rennes, le PDG du groupe Kering et actionnaire unique du Stade Rennais a fait un premier bilan de la saison.

« C'est un très beau début de saison, on a la chance d'avoir une très belle équipe et pas uniquement sur le terrain, on a aussi une équipe de direction autour de Julien Stéphan, avec Florian Maurice et Nicolas Holveck, qui a réussi à construire une équipe exceptionnelle, a souligné l’homme d’affaires. On peut rêver, il faut être réaliste quand même et humble, ce que l'équipe est d'ailleurs, c'est une équipe qui a de l'ambition mais qui sait rester humble, mais qui a aussi un rêve et les yeux fixés vers où elle veut aller. »

Létang reste classe avec le Stade Rennais

En parallèle, Olivier Létang a donné de ses nouvelles et fourmille d’idées pour rebondir après son licenciement par ce même Pinault en début d’année. « Je me donne jusqu’à la fin d’année 2020 pour décider, assure l’ancien président du Stade Rennais dans L’Équipe. Quatre ou cinq choses m’intéressent, et je travaille dessus. Plusieurs projets dans le football, un autre dans le sport et d’autres en dehors du sport. Je veux choisir le projet et les personnes avec lesquelles je vais travailler. Rennes ? C’est un club formidable avec une communauté fantastique. Nous avons bâti des fondations solides, réalisé de grandes choses et vécu des moments formidables. On ne nous enlèvera jamais ce que nous avons fait. Mais, aujourd’hui, Rennes est derrière moi et je n’ai plus envie d’en parler, je regarde devant. »