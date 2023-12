Stade Rennais : pluie de coups durs pour Stéphan avant l'AS Monaco

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Battu dimanche dernier par l'Olympique de Marseille (2-0), le Stade Rennais enchaîne, ce samedi (17h) au Roazhon Park, contre l'AS Monaco un deuxième gros choc consécutif en Ligue 1. Mais le club Rouge et Noir va être diminué pour cette rencontre.

Wooh et Matic sont suspendus, Theate est blessé

Et pour cause, l'entraîneur rennais, Julien Stéphan, sera privé de Christophe Wooh et Nemanja Matic, tous deux suspendus, pour ce choc et pourrait également devoir se passer d'Arthur Theate. Sorti prématurément contre l'OM en raison d'une blessure au mollet, le défenseur central belge est incertain pour affronter les Monégasques. Ce sont de sacrés coups durs pour Julien Stéphan, surtout que Christophe Wooh, Nemanja Matic et Arthur Theate étaient tous trois titulaires lors des cinq derniers matchs disputés par Rennes toutes compétitions confondues.

Stade Rennais : Stéphan évoque déjà son avenir https://t.co/pGyJXLY0bh — But! Football Club (@club_but) December 5, 2023

Podcast Men's Up Life