Stade Rennais : plusieurs coups durs frappent Stéphan avant le RC Lens

À l’instar de l’OM, le Stade Rennais peut toujours viser une place en Ligue Europa après son élimination entérinée en 8es de finale de la Ligue des champions. Demain, le club breton sera pourtant amoindri. Et pas qu’un peu.

Outre Nayef Aguerd et Martin Terrier, absents pour cause de coronavirus, Serhou Guirassy, l'unique buteur du club dans l'épreuve jusque-là (2 buts), manquera aussi ce déplacement crucial. Comme déjà expliqué hier, l’avant-centre du SRFC s’est blessé vendredi par un tacle non maîtrisé du Strasbourgeois Stefan Mitrovic et a été durement touché à la cheville droite.

Hunou et Niang en pointe ?

Le staff estime la durée de son indisponibilité entre six à dix semaines. Guirassy pourrait être remplacé par Adrien Hunou ou M'Baye Niang à Krasnodar. Derrière, la mauvaise nouvelle vient de Daniele Rugani, que L’Équipe annonce indisponible jusqu'à l'année prochaine ! Enfin, un doute subsiste pour Faitout Maouassa. Cela commence à faire beaucoup.

L'équipe probable de Rennes à Krasnodar :

Gomis - Traoré, Da Silva (cap.), Nyamsi, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Doku, Hunou, Del Castillo.