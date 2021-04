Stade Rennais : plusieurs coups durs se confirment pour Bruno Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sur une série de 4 matchs sans défaite en Ligue 1 (3 victoires, 1 match nul), le Stade Rennais se rend ce samedi sur la pelouse du SCO d'Angers, à l'occasion de la 33e journée de championnat. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, a convoqué un groupe de 20 joueurs.

Martin et Maouassa absents pour blessure

Comme pressenti, Jonas Martin, qui a dû subir ce vendredi une intervention chirurgicale d'une cheville, Faitout Maouassa, blessé aux adducteurs, et James Léa-Siliki sont absents.

Le groupe du Stade Rennais : Gomis, Salin - Truffert, Dalbert, Aguerd, Da Silva, Nyamsi, Soppy, Traoré - Grenier, Camavinga, Bourigeaud, Nzonzi - Gboho, Tait, Terrier, Guirassy, Hunou, Doku, Del Castillo.