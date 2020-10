Stade Rennais : pourquoi Stéphan craint plus le SB29 que Chelsea ou le PSG

Il y a quelques années, un Celtico s'était dessiné en Ligue 1 pour récompenser le vainqueur du mini--championnat breton opposant le Stade Rennais au FC Lorient et à l'En Avant Guingamp, le FC Nantes étant parfois inclus dans le challenge pour des raisons historiques. Heureusement pour les Rouge et Noir, il n'est plus question de cela en 2020/21 !

6 matches sans victoire contre des Bretons en L1

En effet, d'après le site de statistiques Opta, le Stade Rennais n'a remporté aucun de ses six derniers matches contre un adversaire breton en Ligue 1 ! Le bilan fait état de trois nuls et autant de défaites, soit sa pire série au XXIe siècle. Une stat étrange dans la mesure où aucun club breton ne boxe dans la même catégorie que les Rouge et Noir désormais.

On savait donc que le derby de cet après-midi au Roazhon Park était important pour le moral des Rennais, qui restent sur plusieurs contre-performances avant d'affronter Chelsea puis le PSG la semaine prochaine. On sait aussi désormais qu'il revêt un caractère essentiel pour ce qui est de la suprématie régionale.