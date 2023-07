Stade Rennais : premier succès de la saison en amical

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Toujours ça de pris. Après un match nul face à Concarneau, en match amical, le Stade Rennais de Bruno Genesio a poursuivi sa préparation estivale avec un succès, ce samedi, contre saint-Malo. Majer et Tait à la finition Pas simple, certes, puisque les Rennais ont longtemps été menés au score, avant de marquer deux fois en seconde période par Majer (58e) et Tait (85e). Genesio a bien entendu effectue une large revue d'effectif. Voici les deux compositions. Première période : Gallon - Assignon, Omari, Belocian, Truffert - Santamaria, D. Doué, Xeka - Tchaouna, Abline, Blas. Seconde période : Gallon (Silistrie, 61e) - G. Doué, Wooh, Belocian (Theate, 61e), Meling - Ugochukwu, Majer, Tait - Tchaouna (Capon, 61e), Abline (Lambourde, 61e), Blas (Doku, 61e). Podcast Men's Up Life Pour résumer Quelques jours, seulement, après un match nul contre Concarneau, le Stade Rennais affrontait ce samedi la formation de Saint-Malo en match amical. Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés dans la douleur, en toute fin de match.

