Stade Rennais : pression, résultat, Genesio se lâche après Ajaccio

Voici la réaction de Bruno Genesio, face aux médias, après la victoire de son équipe, le Stade Rennais, face à l'AC Ajaccio sur le score de 2-1. C'est le premier succès des Rennais cette saison en L1.

"C'est bien pour la confiance de prendre les trois points, surtout à domicile. On en avait besoin pour lancer notre saison. Sur la deuxième période, on doit mieux faire. On a été beaucoup plus fébriles, avec beaucoup d'erreurs techniques et de mauvais choix. Mais il faut saluer notre réaction après l'égalisation d'Ajaccio et l'état d'esprit qui nous a permis d'aller chercher cette victoire. C'est important de gagner des matches comme ça. Il y a des attentes importantes, peut-être que ça rajoute de la pression. Mais j'ai bien aimé le visage affiché par cette équipe en termes d'état d'esprit, et ça c'est très important."