Stade Rennais - PSG (2-0) : Pochettino espère une autocritique, Traoré et Tait savourent un "exploit"

Au terme des 90 minutes, juste après le coup de sifflet final et la première défaite de la saison en Ligue 1 du PSG, les acteurs du match sont venus se confier sur l'antenne d'Amazon Prime. Hamari Traoré et Flavien Tait notamment.

Hamari Traoré. "Le début du match était très bon, avec un pressing que l'on a réussi à bien faire et avec des occasions. Après, c'est une évidence, on a été en difficulté, on affrontait tout de même de grands joueurs et on a en effet été en grande difficulté. Mais bon, on a réalisé un exploit, on a fait un très bon match. Le plan du coach ? Oui, on a su le respecter. Il fallait faire attention à l'axe et être capable de bien fermer sur les côtés. C'est bien d'avoir gagné, mais on se doit de garder cette mentalité sur les prochains matches, ce sera très important. "

Flavien Tait : "On a fait un match d'équipe, avec de vraies valeurs. On renoue avec le succès, on est les premiers à faire tomber Paris. On est aussi fiers de ça. C'est une grosse performance. Il faut que ça nous serve et qu'on réédite ce genre de matches pour rester en haut du classement. On a eu un coup de moins bien en première période, même si on a joué en milieu de semaine et qu'on l'a senti aujourd'hui."

Mauricio Pochettino : "On a joué 25-30 minutes, c'est presque tout. Problème, on n'a pas réussi à marquer. A la première occasion de Rennes, on a pris un but. Bon, on a été malheureux certes, mais on se doit de continuer à travailler. Et bien recharger les batteries pendant cette trêve. L'impact du but encaissé sur la première occasion des Rennais, ça a été difficile. Rennes a ensuite cru en sa chance, bravo à eux. Là, on a accumulé les matches, on doit s'en remettre. Ce résultat, il faut en faire une auto-critique, on ne peut accepter de perdre. On doit trouver un. bon équilibre à l'avenir."