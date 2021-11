Stade Rennais, PSG : Genesio se sert de Verratti pour coller un tacle discret à Riolo

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Suite à la sortie d'un Rudi Garcia agacé par les jugements médiatiques, Ouest-France a consacré un sujet sur les notes mises par la presse aux joueurs et aux entraîneurs. A l'occasion de ce dossier, Bruno Genesio a accordé du temps au quotidien breton pour évoquer ces jugements de valeur. Jugements qui ne le perturbent pas.

« Quand on exerce un métier comme le nôtre, joueur ou entraîneur, dans un sport aussi populaire que le foot, il faut accepter que des gens puissent donner leur avis. J’ai toujours dit ça. En revanche, ce qui me gêne, c’est l’entêtement, le jugement définitif, si on considère qu’un joueur est mauvais on va jusqu’au bout, quoi qu’il arrive sur la saison. Ça, ça me gêne », a quand même confessé l'ancien Lyonnais.

Sans le nommer explicitement, Bruno Genesio s'en est notamment pris au chroniqueur de l'After Foot Daniel Riolo, qui lui a souvent mené à la vie dure ainsi qu'à d'autres joueurs : « Je n’ai pas d’exemple précis, mais dans la presse en général, ce phénomène existe. Je pense à Marco Verratti. Il y a une personne qui est sans arrêt sur lui, quoi qu’il fasse. Quand il est bon, le journaliste le dit à moitié. Quand il est mauvais, il se charge tout de suite de dire qu’il est mauvais. C’est comme ça ».