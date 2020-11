Stade Rennais, PSG : Olivier Létang prépare un surprenant retour aux affaires

Sans club depuis qu'il a été débarqué du Stade Rennais en février dernier, Olivier Létang (48 ans) n'a toujours pas rebondi. Annoncé un temps proche de l'AS Monaco ou porteur d'un projet à Bordeaux et à Toulouse, l'ancien dirigeant rennais et parisien prend son temps avant de se greffer à un nouveau projet.

Le Stellar, une référence mondiale

Selon Foot Mercato, le Manceau pourrait revenir au métier de conseils de joueurs. Un métier qu'il avait déjà occupé à son départ du PSG au moment de se greffer à Sports Invest, la société londonienne de l'agent Kia Jooarabchian et Giuliano Bertolucci. Cette fois-ci, Olivier Létang discuterait avec le prestigieux ICM Stellar Sports, l’une des plus grandes agences de sport et de divertissement au monde.

Stellar gère un panel important de sportifs et d'artistes. Gareth Bale, Saul Niguez, Beyoncé ou encore Samuel L.Jackson font partie des personnalités ayant choisi de faire confiance à cette agence. Le groupe cherche aujourd'hui à s'implanter en France et Létang, par son carnet d'adresses, intéresse du monde...