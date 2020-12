Stade Rennais – RC Lens (0-2) : Stéphan annonce un objectif surréaliste et se dit prêt à discuter de son poste

C'est une nouvelle déception vécue par le Stade Rennais après une aventure européenne terminée en queue de poisson à Kasnodar (0-1). Battu par le RC Lens à domicile, le club breton sombre dans la crise et Julien Stéphan n'a pas fait en sorte d'atténuer les grosses difficultés du moment.

Dans des propos relayés par le journaliste de Ouest France Benjamin Idrac, le coach breton a annoncé un objectif qui tranche de manière brutale avec le Mercato clinquant de l'été. Selon lui, le Stade Rennais doit clairement viser le maintien.

Stéphan prêt à parler avec ses dirigeants

« On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre », a lâché un Stéphan dépité.

Forcément, au vu des résultats du moment, Julien Stéphan sait également que la question de sa place se pose. Et le coach breton s'est dit prêt à en discuter avec ses dirigeants s'ils le jugent nécessaire. « Si c’est moi le problème, il n’y a pas de difficulté, on est suffisamment sincères au club pour prendre les décisions qu’il faudra. Si la problématique vient de moi, j’ai une relation suffisamment saine avec l'actionnaire, le directeur sportif et le président pour en parler le moment venu », a assuré Stéphan.