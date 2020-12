Stade Rennais – RC Lens (0-2) : un taulier a secoué le vestiaire comme jamais après la défaite

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Stade Rennais, après avoir perdu contre Krasnodar cette semaine (0-1) et perdu ses espoirs européens, s'est de nouveau incliné et à domicile contre le RC Lens (0-2). La défaite de trop dans le vestiaire.

Benjamin Bourigeaud, le milieu rennais, a livré un discours des plus cash après la rencontre dans des propos relayés par le journaliste de Ouest France Benjamin Idrac. « On n’a rien fait aujourd’hui. On s’est fait manger dans tous les compartiments. On n’a pas gagné un duel. Il faut arrêter de se mentir et se sortir les doigts du c... On s’est fait n.. aujourd’hui, retourner chez nous, soulever dans les duels... »

Maouassa n'a pas mâché ses mots dans le vestiaire

L'ancien joueur du RC Lens a par ailleurs révélé qu'un joueur avait particulier secoué ses partenaires lors du retour au vestiaire. « Faitout Maouassa a eu des paroles crues dans le vestiaire, il a eu un discours intelligent. Ça me casse les c... de rentrer chez moi et d’être triste et énervé alors que je devrais être heureux avec ma famille, que je ne vois déjà pas beaucoup. »

Enfin, Bourigeaud a appelé à montrer des valeurs qu'il a justement vu chez l'adversaire d'en face. « Lens joue le maintien et ils nous ont donné une leçon dans l’envie, dans le fait d’être des guerriers. Il faut arrêter avec la possession stérile et croire qu’on joue bien. On se fait n... tous les trois jours », a enragé le milieu du club breton.