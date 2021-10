Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Nayef Aguerd forte tête

C'était la forte tête du match mais aussi le héros des Rouge et Noir. Alors que Florian Maurice cherche un joueur supplémentaire en défense dès cet hiver, le Marocain montre aujourd'hui combien il est indispensable et précieux... Et combien son départ à la CAN peut être préjudiciable sur coups de pied arrêtés offensifs. Contre Strasbourg, il a largement dominé le secteur, manquant deux fois le cadre (2e et 73e), butant sur Sels (25e) avant d'enfin trouver la faille de la tête à la 82e.

Lovro Majer signe le début de l'histoire

Arrivé l'été dernier en provenance du Dynamo Zagreb, l'international croate n'avait pas encore vraiment eu le temps de se montrer à son avantage dans sa nouvelle équipe. Blessé en sélection en septembre et absent durant un mois, Majer va devoir se battre pour déloger les excellents Flavien Tait et Jonas Martin du cœur du jeu. Mais comme Baptiste Santamaria jeudi à Mura, le milieu croate a été décisif. Rentré en jeu, c'est lui qui a botté le corner de la victoire.

Julien Stéphan a failli mettre en échec Rennes

De retour à Rennes, Julien Stéphan est passé proche de repartir avec un point – voir même mieux - du Roazhon Park. S'il n'avait pas changé son plan de jeu et sa défense à cinq au RC Strasbourg, le technicien a pu compter sur un excellent Matz Sels, auteur de plusieurs arrêts de grande classe pour tenir le score pendant longtemps. Le Racing aurait même pu mener au score sur une frappe sublime de Prcic (72e), heureusement pour Rennes annulée après un hors-jeu de position de Ludovic Ajorque.