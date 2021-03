Stade Rennais - RC Strasbourg (1-0) : les Tops et le Flop des Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Les Tops

Benjamin Bourigeaud Credit Photo - Icon Sport

Benjamin Bourigeaud

Après trois matchs sur le banc, l'ancien joueur du RC Lens retrouvait sa place de titulaire. Positionné au milieu de terrain aux côtés d'Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi, Benjamin Bourigeaud a rayonné, auteur de l'unique but de la rencontre en reprenant au second poteau du pied droit un centre de Martin Terrier (35e).

Damien Da Silva

Pour son retour comme titulaire, le capitaine des Rouge et Noir s'est montré solide surtout dans les duels aériens. L'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a également été propre dans la relance.

Bruno Genesio

Décrochant sa première victoire en tant qu'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio a fait des choix payants dans son onze départ, titularisant Martin Terrier à la pointe de l'attaque au profit de Sehrou Guirassy et relançant Damien Da Silva et Benjamin Bourigeaud, tous deux sur le banc depuis quelques matchs.

Le Flop

Jean Ricner Bellegarde et Hamari Traoré Credit Photo - Icon Sport

Hamari Traoré

Pour son 150e match de Ligue 1, le 117e avec le Stade Rennais, le latéral droit a été le Rennais le plus en difficulté aujourd'hui. Pour preuve, l'international malien a perdu 18 ballons durant la rencontre.