Stade Rennais, RC Strasbourg : Bruno Genesio grille Julien Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Avec 28 222 spectateurs dimanche contre Lyon (4-1), le Roazhon Park a connu sa plus forte affluence depuis le 8 février 2020 contre Brest (28.436). Record de la saison pour le Stade Rennais, qui a confirmé face aux Gones son joli parcours à domicile depuis que Bruno Genesio est sur le banc.

Et même son joli parcours tout court. Un parcours mis en évidence par une stat du site RougeMémoire : Genesio n'a eu besoin que de 24 matches pour atteindre les 12 victoires avec le SRFC.

C'est un match de moins que Sabri Lamouchi et deux de moins que Julien Stéphan, les deux coachs qui détenaient ce record avant son arrivée.

🔴⚫️ Nombre de matchs nécessaires à chaque coach du Stade Rennais pour atteindre 12 victoires en première division.



2⃣4⃣ Genesio

2⃣5⃣ Lamouchi

2⃣6⃣ Stéphan

2⃣7⃣ Le Guen

2⃣8⃣ Antonetti, Lacombe

2⃣9⃣ Schneider

3⃣0⃣ Pleyer, Prouff

3⃣3⃣ Dréossi

3⃣4⃣ Bölöni

...

4⃣0⃣ Montanier pic.twitter.com/wwwtbQSOaA — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) November 8, 2021