Stade Rennais, RC Strasbourg : exploit de Bastia, dur, dur pour la Ligue 1 !

C'est fini pour les rencontres des 16es de finales de la Coupe de France qui ont débuté à 16 heures. Dans le choc entre équipes de Ligue 1, à savoir Montpellier et le RC Strasbourg, c'est le MHSC qui s'est qualifié pour le tour suivant avec une courte victoire, 1-0. Un but de Ristic inscrit dès la 20e minute. A noter que juste avant la pause, Habib Diallo avait raté un pénalty pour les Strasbourgeois.

A Bastia, c'est le Sporting qui a crée la sensation en éliminant Clermont-Foot, club de Ligue 1. Ouverture du score à la 34e minute, avec un but inscrit par Santelli, et second but corse par Robic à la 70e minute.

Le Stade Rennais, lui, a été incapable de prendre les devant sur la pelouse de Nancy lors des 45 premières minutes. Guirassy ratait même un pénalty à la 28e minute, avant que Doku, au retour des vestiaires, ouvre le score d'une belle frappe croisée (58e). Mais Nancy, à la surprise générale, parvenait à égaliser grâce à une tête de Biron (78e). Il va désormais falloir attendre l'issue de la séance de tirs au but.

Même issue pour la rencontre opposant Bergerac à Créteil, 0-0 au terme des 90 minutes.