Stade Rennais, RC Strasbourg : Stéphan annonce un réveil qui va faire trembler Thierry Laurey

C'est un but qui a fait du bien. Malgré la défaite du Stade Rennais face à Chelsea (1-2), le fait que Serhou Guirassy retrouve le chemin des filets après six matchs conscutifs sans but l'a forcément remis sur les rails. « Sur le plan personnel, ça fait toujours plaisir de retrouver le chemins des filets parce que ça faisait un petit moment », a confié le joueur devant la presse.

Tout sauf une surprise pour Julien Stéphan qui est d'ailleurs certain que son buteur ne va pas en rester là. « Je vous avais dit que Serhou allait marquer à nouveau et il a marqué à nouveau. Parce qu’il fait beaucoup d’efforts, il est généreux, il travaille toujours pour l’équipe. Forcément, il a été récompensé mardi. Et je suis convaincu que dans les matches qui arrivent, il va encore en marquer d’autres », a prévenu le coach rennais.

Guirassy bourreau de Strasbourg ?

Un avertissement qui ne devrait pas rassurer Thierry Laurey, contraint à réaliser un bon résultat face aux Rennais sous peine de céder sa place sur le plan du RC Strasbourg. Mais Julien Stéphan estime que le vrai réveil de Guirassy arrivera sous certaines conditions. « Il faut aussi qu’on le soutienne et qu’on l’accompagne davantage. Il nous faut aussi davantage de présence dans la surface de réparation quand on centre », annonce Stéphan.