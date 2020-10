Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Zidane stupéfait par les premières critiques contre Camavinga

Avec un tel potentiel et les convoitises du Real Madrid, le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga est un vrai enjeu au quotidien de l'autre côté des Pyrénées. Et avant même son arrivée potentielle au sein du club merengue, on ne lui épargne pas grand chose.

Le quotidien AS, ce mercredi, a en effet offert une analyse étrange du match de Camavinga face à Krasnodar. Alors que le milieu de terrain a réalisé un match de qualité, ponctué par un 6 dans l'Equipe le lendemain, le journal espagnol, se servant d'une phrase sur sa prétendue nervosité, y voit le signe d'un joueur en baisse de régime.

Zidane pardonnerait son irrégularité

« Il a accumulé plusieurs fautes directes, n'a eu aucune influence sur le terrain adverse et a souffert pour s'installer au milieu de terrain », estime AS. Un constat pour le moins discutable que ne valide notamment pas un certain... Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid qui en a fait une de ses priorités pour l'avenir.

Selon le site pro-madrilène Defensa Central, Zidane se serait étonné en privé de ces critiques. L'entraîneur du Real, qui considère que Camavinga n'est pas encore un joueur « fini » au vu de son jeune âge, estime que le prodige du Stade Rennais a tout à fait le droit de montrer une dose d'irrégularité dans son jeu au vu de son jeune âge. Ce qui ne change en rien son immense talent et sa capacité à se comporter, déjà, comme un vrai leader technique au sein du club breton.