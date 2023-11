Stade Rennais : rebondissement pour Stéphan !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Pour remplacer Bruno Genesio, qui a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Stade Rennais suite aux mauvais résultats du début de saison, les dirigeants rennais auraient jetés leur dévolu sur Julien Stéphan, déjà passé sur le banc rennais entre 2018 et 2021. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS Pas encore d'accord entre Rennes et Stéphan ? Mais alors que Le Parisien a annoncé ce samedi qu'un accord aurait été trouvé entre l'état-major du Stade Rennais et l'entraîneur français, L'Équipe ne donne pas le même son de cloche dans son édition du jour, affirmant que les deux parties ne seraient pas encore parvenus à un accord total. "Hier (samedi), au lendemain du départ soudain de Bruno Genesio, il n'y avait pas encore d'accord entre Rennes et Julien Stéphan puisque les discussions vont occuper le week-end sur les conditions de son retour ou la composition du staff", croit savoir le quotidien sportif. Voici les unes du journal L'Équipe du dimanche 19 novembre 2023 : https://t.co/XxHOUt3tO7 pic.twitter.com/BzQBnLTujK — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que Le Parisien a annoncé ce samedi qu'un accord aurait été trouvé entre l'état-major du Stade Rennais et Julien Stéphan, L'Équipe ne donne pas le même son de cloche dans son édition du jour, affirmant que les deux parties ne seraient pas encore parvenus à un accord total

Fabien Chorlet

Rédacteur