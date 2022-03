Stade Rennais : Rennes en colère contre Leicester après le match retour

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Battu à l'aller (2-0), le Stade Rennais s'est imposé ce jeudi sur sa pelouse face à Leicester (2-1) en huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Mais malgré cette victoire, les hommes de Bruno Génésio sont éliminés de la compétition.

"C’est indigne d’un club qui a été champion d’Angleterre"

Après la rencontre, les Foxes se sont permis de ne pas nettoyer leur vestiaire lorsqu'ils l'ont quitté, comme l'a confié le président du conseil d’administration du club rennais, Jacques Delanoë, à Ouest-France.

"C’est indigne d’un club qui a été champion d’Angleterre, je trouve cela totalement lamentable. Je crois qu’on avait vu ça une fois à Rennes et je crois que c’était déjà un club anglais. L’image d’un club est sur le terrain mais aussi dans la manière dont on quitte un club adverse. Je peux vous dire qu’au Stade Rennais, on veille toujours à laisser un vestiaire propre."

