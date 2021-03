Stade Rennais : sa venue, ses ambitions, sa méthode, les premiers mots de Genesio !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Grande première pour Bruno Genesio. L'ancien technicien de l'OL, récemment nommé à la tête du Stade Rennais, a répondu aux questions des journalistes. En voici les principaux extraits.

"J'avais dit que mon souhait était de revenir en L1. Dans cette envie, il y avait le projet sportif et l'aspect humain. Le Stade Rennais correspond à ce que je recherchais. Il y a de l'ambition dans ce club. En plus, j'ai une belle relation avec Florian Maurice. Je voudrais également saluer Messieurs Pinault et Holveck qui ont eut un rôle décisif dans ma venue. Une hésitation pour venir ? Non. J'avais à l'origine l'idée de reprendre une équipe la saison prochaine. Pas avant. Mais quand j'ai rencontré les décideurs du Stade Rennais, ma réflexion a évolué. Voilà. C('est un club qui compte dans le football français. Je poursuis mon chemin, complètement impliqué dans le projet rennais. Lyon, il y a eu de très bonnes choses, mais ce n'est plus mon actualité."

Mon expertise ? J'ai déjà vu pas mal de matches du groupe. Il y a de la difficulté, en ce moment, mais il y a une vraie qualité dans cet effectif. L'équipe joue plutôt bien, mais manque de confiance et de détermination dans les 25 derniers mètres. A nous le staff de remédier à ça. Je vais aussi me servir de ce qui a été fait avant, et il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il faut qu'on dégage une énergie positive. Le plus important, c'est de mettre fin à la spirale négative et de repartir vers l'avant. On se doit de remplir notre objectif : jouer l'Europe la saison prochaine.

Je n'ai pas encore rencontré les joueurs car ils étaient en repos aujourd'hui. Je les verrai demain matin. Les leviers pour que ça aille mieux ? Ils existent. Je compte amener ma fraîcheur, beaucoup parler avec les joueurs. Essayer de leur redonner de la confiance. Il faut que le staff, les dirigeants, tout le club même, on amène de la confiance à des joueurs qui en manquent. Mon premier match, ce sera contre l'OM. On va bien préparer le match et pour le gagner. Le plus important, ce n'est pas Genesio contre Sampaoli, mais prendre les trois points."