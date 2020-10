Stade Rennais - SCO Angers (1-2) : le discours cash de Da Silva pour expliquer la défaite

C'est une surprise. Et pas vraiment bienvenue pour le Stade Rennais qui restait déjà sur deux matches nuls en Ligue 1 (Reims, Dijon) ainsi qu'en Ligue des Champions. Cette fois, c'est une défaite à domicile face au SCO d'Angers sur le score de 2 buts à 1. Le défenseur du SRFC, Damien Da Silva, a donné de franches explications au micro de Téléfoot pour expliquer ce revers.

"On voulait vraiment que notre invincibilité dure plus longtemps. Et ne pas tomber ce soir, en tous cas, alors qu'on avait notre public. On voulait continuer de prendre des points. Mais on est tombés dans le piège d'Angers. Alors qu'on était prévenus. On était coupés en deux, on a fait trois d'efforts pour rien. De toute façon, dès qu'on marque en premier, on a tendance à se relâcher. Et ça s'est encore vérifié ce soir. La fatigue ? Non, pas du tout. C'est la première semaine qu'on enchaîne avec le championnat et la Coupe d'Europe. On ne va pas chercher d'excuses de ce côté là, on était bien physiquement."