Stade Rennais - Fenerbahçe : sécurité oblige, le SRFC prend une décision radicale

C'est décidé. Et cela montre, entre Nice-Cologne la semaine dernière et OM-Francfort demain, que les clubs français se préoccupent grandement des excès de violence constatés ces derniers jours. Ainsi, et au regard du match contre le club turc de Fenerbahçe jeudi soir, le Stade Rennais, par crainte de voir déferler les supporters adverses on l'imagine, a préféré fermer sa billetterie au grand public.

"À la suite de plusieurs réunions avec les instances en charge de la sécurité de ce match d’Europa League classé à hauts risques , en concertation avec l’UEFA, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Mairie de Rennes, le Stade Rennais a pris à regret la décision de ne pas ouvrir sa billetterie Grand Public ce lundi 12 septembre à 15h".

Précision, tout de même, il y aura bel et bien un parcage de supporters adverses. Les Turcs devraient être plus de 1 000 au Roazhon Park.