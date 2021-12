Stade Rennais : selon Genesio, le LOSC a permis de corriger l'ASSE

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a vécu un moment historique cet après-midi à Geoffroy-Guichard. Il a en effet signé sa plus large victoire face à l'AS Saint-Etienne (5-0) dans un Chaudron qui a longtemps été maudit pour lui. Selon l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, ce carton a été rendu possible par la défaite à domicile contre Lille (1-2) mercredi.

« Le plus important était de réenclencher une dynamique après la défaite contre Lille, c’est chose faite, avec une belle victoire en plus, a-t-il déclaré en conférence de presse. On est bien évidemment très satisfaits. On a réussi à être efficaces et à corriger certaines choses dans le jeu. On a su exploiter les espaces dans le dos de cette défense. Il y a eu une prise de conscience de ce que l’on n’avait pas bien fait contre Lille. Martin Terrier a toutes les qualités d’un attaquant de haut niveau, que ce soit techniquement, athlétiquement et tactiquement. Il sait qu’il doit gagner en régularité et en agressivité. C’est ce qu’il est en train de faire petit à petit. Je suis très content pour lui. C’est son premier triplé en professionnel, il est récompensé. Il est en progrès. Je pense que l’apport de Gaëtan Laborde l’aide aussi énormément. Je suis très content d’avoir des attaquants qui performent. »

Bruno Genesio : "𝗜𝗹 𝘆 𝗮 𝗲𝘂 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲." 💬



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 5, 2021