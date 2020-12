Stade Rennais : Séville, un tournant pour Julien Stéphan ?

A l'heure de défier Lorient au Moustoir (cet après-midi à 17h), le Stade Rennais va beaucoup mieux qu'il y a une semaine. A l'époque, il n'avait remporté qu'un seul de ses treize derniers matches, sortait d'une piteuse campagne de Champions League (1 point sur 18) et Julien Stéphan en venait même à parler de maintien. Et puis, grâce à deux succès sur Nice (1-0) dimanche et l'OM (2-1) mercredi, les choses semblent enfin être rentrées dans l'ordre chez les Rouge et Noir. Cela, peut-être, grâce à un mini-stage à Marbella, révèle L'Equipe…

Un check-up complet à Marbella

« Miné par le revers contre Lens (0-2, le 5 décembre) dans une série catastrophe (un succès en treize matches), Stéphan avait sorti les alarmes, évoqué « l’obligation de reconsidérer les objectifs (européens), se dire qu’on doit avoir le comportement d’une équipe qui va devoir lutter pour le maintien ». Ce jour-là, il avait tout essayé (quatre changements à la pause), mais rien n’avait marché, Lens avait exploité deux ballons perdus par Truffert et Traoré et un sentiment de honte avait traversé le vestiaire. Le lendemain, l’idée d’une mise au vert à Marbella (Andalousie) après Séville (1-3, le 8 décembre) avait germé, le temps d’un check-up complet payant cinq jours plus tard à Nice, où les choses ont tourné. »

Une pause et ça repart ? Un slogan de barre chocolatée qui semble également fonctionner pour le Stade Rennais. Mais les progrès entrevus lors des deux derniers matches demandent confirmation cet après-midi.