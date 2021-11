Stade Rennais : son départ de Strasbourg, l'idole Dembélé... La dernière pépite de Genesio se livre

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Lancé dans le grand bain par Bruno Genesio en Ligue Europa Conférence, Loum Tchaouna (18 ans) représente déjà l'avenir du Stade Rennais. Un avenir arraché au nez et à la barbe du RC Strasbourg il y a quelques années.

« Mon père souhaitait quitter Strasbourg »

Pour sa première interview dans Onze Mondial, en kiosques ce vendredi, Tchaouna a raconté ce grand départ d'Alsace. Un départ pas lié au football mais pour raisons familiales : « Mon père souhaitait quitter Strasbourg parce qu’il ne voulait plus qu’on vive dans un quartier chaud. Il voulait aller dans un coin plus apaisé comme à Rennes. En même temps, il voulait que je sois dans un bon club. Lors d’un tournoi en Bretagne, je me suis montré à mon avantage et ça a marqué le Stade Rennais. J'avais joué contre eux avec les 2002 et j'avais marqué. Le coach avait entendu parler de moi. Du coup, quand j’ai déménagé à Rennes, le coach a fait le nécessaire pour que je vienne ».

Il faut dire qu'à la Piverdière, Loum Tchaouna a vite trouvé des modèles à qui s'identifier : « Le premier exemple qui a marqué tout le monde, c'est Ousmane Dembélé. Après, il y a eu Eduardo Camavinga. Chacun a sa petite préférence. Mon idole, c’est Ousmane Dembélé. J’aime son parcours et surtout j’aime le joueur vu que j’aime bien dribbler et percuter. Je suis de bonne humeur et chambreur comme lui aussi. C’est un joueur que j’apprécie ».

