Stade Rennais – Stade Brestois (2-1) : Julien Stéphan dédie le derby aux supporters

Présent en conférence de presse à l'issue du match entre le Stade Rennais et le Stade Brestois (2-1), Julien Stéphan n'était pas mécontent d'être parvenu à enlever le derby. « On a joué contre une équipe brestoise qui a joué très bas, qui voulait boucher tous les espaces », a-t-il glissé, justifiant le fait que son équipe a pris son temps. « Il y a eu un manque de réussite. Il fallait essayer de tout faire pour ne pas concéder ce premier but. Ils ont réussi sur une de leurs rares occasions. On est vite revenu dans la rencontre. Ceux qui sont entrés ont apporté beaucoup de dynamisme pour terminer le travail. On prend l’avantage sur coup de pied arrêté, ça fait partie du jeu. Le score aurait pu être plus lourd en fin de match ».

« Un mini-tournant » avant Chelsea

Préférant souligner la « grande force de caractère » de ses Rennais plutôt que ses défaillances, Stéphan appuie sur un « contexte général particulier » : « Il faut remettre la machine en route après un match de Coupe d’Europe de forte intensité. On avait aussi une équipe qui laissait très peu d’espaces en face. On finit la rencontre avec plus de 65% de possession, une vingtaine de frappes, entre 15 et 20 centres. On a tenté des choses, on a frappé deux fois sur la barre, Gautier Larsonneur a fait des arrêts… On a joué il y a trois jours, il faut aussi prendre tout ça en considération ».

Voyant ce match comme un « premier mini-tournant », le coach des Rouge et Noir avait un message aux supporters : « C’était aussi un match pour les supporters. On a encore la chance de faire notre travail, c’est un privilège. Il faut profiter de ça pour donner du bonheur au gens ». Prochaine étape : Stamford Bridge. « La machine est très bien lancée à Chelsea. Il va falloir faire une énorme performance là-bas. Ce sera compliqué, on ira là-bas avec nos armes ».