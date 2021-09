Stade Rennais - Stade de Reims (0-2) : Garcia se réjouit d’une lacune rennaise

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia, était satisfait après la victoire de son équipe face au Stade Rennais (2-0). Par ailleurs, il a tenu à souligner une lacune chez les Bretons dont ses joueurs ont profité.

"On avait été proches de la victoire contre Montpellier et Metz. Aujourd'hui, ce sont trois points très importants pour nous. Oui, ce n'est pas facile de gagner à Rennes, avec leurs supporters et l'effectif qui est le leur. On s'est créé quelques occasions, on a été plus efficaces devant le but, Rennes n'a pas eu d'occasions franches et ça vient récompenser les deux semaines de travail durant la trêve", a confié Oscar Garcia en conférence de presse d'après-match. Pas assez dangereux et fébriles défensivement, les Rennais se sont fait punir par les Rémois.

⏱ 90+5' [0-2]



🏁 Rentrée réussie pour la jeunesse rémoise ! 🎒🔝 Les Rouge et Blanc ramènent 3️⃣ points du Roazhon Park avec des réalisations d'Hugo Ekitike et de N'Dri Koffi, tous deux en provenance de l'#AcadémieSDR ❤️🤍#SRFCSDR #GoSDR pic.twitter.com/yyGy70vDhm — Stade de Reims (@StadeDeReims) September 12, 2021