Stade Rennais - Stade de Reims (0-2) : Génésio a honte de son équipe

Le pire match de l’ère Génésio ? L'entraîneur du Stade Rennais a jugé honteux la prestation de son équipe, défaite ce dimanche sur son terrain par le Stade de Reims (0-2). C'est un coup d'arrêt pour le club breton avant d'affronter Tottenham, jeudi prochain en Ligue Europa Conférence.

"C'est le pire match depuis que je suis là, et de loin. Il y a eu de la fébrilité qui nous a rendus mauvais techniquement, dans nos choix, nos contrôles, nos passes. (...) Il y a eu des attitudes que je n’ai pas appréciées, car on a très vite lâché et on a subi énormément. Je suis déçu, j’ai limite honte vis-à-vis du public qui est venu en nombre. On va digérer et on règlera ça demain entre nous. Nous sommes tous responsables, moi le premier. C’est moi qui fais les choix et il n’est pas question que je me laisse de côté. On va trouver les solutions pour afficher un autre visage que celui qu’on a montré ce soir. Demain était prévu un repos, mais nous viendrons tous au stade pour expliquer tout ça. L’idée est de pouvoir avancer ensemble, tout en regardant vers le match qui arrive. On verra quelle est notre capacité de réaction dès jeudi", a lâché Bruno Génésio en conférence de presse d'après-match, avant de révéler la raison de l'absence de Lovro Majer. "Concernant l’absence de Lovro Majer, il a ressenti une douleur ce matin à la hanche après avoir pris un coup hier à l’entraînement. Il ne pouvait prendre part au match."

