Stade Rennais - Stade de Reims : la banderole cinglante des supporters rennais

Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après sa victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-0), le Stade Rennais a enchaîné deux défaites consécutives face au RC Lens (1-0) et contre l'Olympique Lyonnais (3-1). Opposé ce samedi (17h) au Stade de Reims, les hommes de Bruno Genesio tenteront de se relancer.

"Bougez-vous maintenant"

En marge de cette rencontre, les supporters du club Rouge et Noir ont affiché leur mécontentement avec une banderole où il était écrit : "Trois mois qu’on est patients, trois mois que c’est le néant, bougez-vous maintenant." Un coup de gueule qui semble avoir porté ses fruits puisque les Rennais mènent déjà de deux buts après seulement 20 minutes de jeu.

💥 Les supporters rennais haussent le ton :



📣 « Trois mois qu’on est patients, 3 mois que c’est le néant, bougez vous maintenant ».https://t.co/Z12SY5Yp5W pic.twitter.com/puuqLOr5hX — RMC Sport (@RMCsport) April 15, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur