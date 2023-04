Stade Rennais - Stade de Reims : Genesio refuse de parler de match référence

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après deux défaites consécutives, le Stade Rennais a renoué ce samedi avec la victoire en s'imposant largement sur sa pelouse contre le Stade de Reims (3-0). Même s'il est satisfait de la prestation des siens, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, n'a pas voulu parlé de match référence en conférence de presse d'après-match.

"C’est bien mais ce n’est que le début"

"Vous espériez un match référence, est-ce que cette victoire en est un ? Je n’irais pas jusque-là, mais en tout cas c’est un match qui nous réconcilie avec ce qu’on avait l’habitude de voir. Cela montre que mes joueurs, mon équipe est forte dans la tempête. On ne se voile pas la face, on n’est pas dans la meilleure période en termes de résultats. Mais ce qui est important, c’est de garder ce cap. Cela montre beaucoup de choses quand on est capable de faire ce qu’on a fait cet après-midi, face à l’une des équipes les plus difficiles à battre de ce championnat. C’est bien mais ce n’est que le début. J’ai demandé à mes joueurs de se détacher des résultats et de l’objectif le plus possible pour qu’on retrouve la confiance qui nous a souvent permis de faire de belles choses", a confié Bruno Genesio devant les médias.

