RC Lens, Stade Rennais, Stade de Reims - Carnet : un ancien des trois clubs est décédé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Football Français vient de perdre un icône. L’ancien défenseur notamment de Rouen, Lens et Rennes mais également entraineur de Sochaux, Rennes et de Reims pour ne citer que ces clubs, Didier Notheaux est décédé à l’âge de 73 ans.

Il aura également été sélectionneur durant sa carrière du Bénin et du Burkina Faso. Il fait partie des personnages les plus reconnus de Ligue 1 avec son emblématique moustache. Iconique.

[CARNET]



Le SRFC a appris le décès de Didier Notheaux à l’âge de 73 ans. Il a porté la tunique Rouge et Noir lors de la saison 1976-1977 puis a été l’entraîneur des pros de 1991 à 1993.



Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/By3Hyd0RcE — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 18, 2021