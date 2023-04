Stade Rennais - Stade de Reims : Rennes domine Reims, les enseignements de la balade des Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Rennes renoue avec la victoire Après deux défaites consécutives face au RC Lens (1-0) et contre l’Olympique Lyonnais (3-1), le Stade Rennais renoue donc avec le succès et inflige à Will Still sa deuxième défaite depuis son arrivée sur le banc rémois. Premier doublé pour Doku sous les couleurs rennaises Auteur d’un but seulement en Ligue 1 depuis le début de la saison, Jérémy Doku, qui retrouvait une place de titulaire après trois matchs sur le banc, en a inscrit deux ce samedi de deux tirs croisés du pied droit (9e, 19e). C'est le premier doublé inscrit par l'ailier droit belge sous le maillot rennais. Rennes repasse devant Lille Grâce à cette victoire, les hommes de Bruno Genesio montent à la cinquième place du classement, passant provisoirement devant le LOSC, qui affronte ce dimanche (13h) Montpellier, et reprenant ses trois points d’avance sur l’OL, vainqueur ce vendredi de Toulouse (2-1). 🏁 Victoire des Rouge et Noir !



Les Rennais s'imposent 3-0 face à Reims au terme d'une rencontre maîtrisée. 👊



#SRFCSDR 3-0 pic.twitter.com/b3lStttAzd — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 15, 2023

Pour résumer Le Stade Rennais s’est largement imposé ce samedi sur sa pelouse contre le Stade de Reims (3-0). Découvrez ci-dessus les enseignements à retenir de la victoire des hommes de Bruno Genesio.

