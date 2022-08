Stade Rennais, Stade de Reims : Theate et Faes se prennent un tacle magistral en provenance de Belgique

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Auteur de débuts très mitigés en Ligue 1 dimanche dernier contre Lorient (0-1) au Roazhon Park, Arthur Theate doit assumer la lourde succession de Nayef Aguerd. Idem en sélection où il est appelé à prendre la relève de Jan Vertonghen, poussé sur le banc au Benfica. Mais en Belgique, on n'est pas très optimiste à l'idée d'aller au Qatar avec lui et Woud Faes (Reims) comme titulaires. L'ancien international Philippe Albert a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas lors d'une interview à la RTBF. Un tacle en bonne et due forme pour les deux Diables Rouges de Ligue 1...

"Jason Denayer est devenu remplaçant au Benfica, Dedryck Boyata au Hertha Berlin, ça ne va pas fort non plus, son club veut le vendre. Sans parler de Jason Denayer qui est toujours sans club. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde avec Faes et Theate. Je n’aimerais pas être à la place de Roberto Martinez. Il va falloir faire des choix forts si ces joueurs ne trouvent pas de solution. Il a du souci à se faire".