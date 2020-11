Stade Rennais : Stéphan a fixé un objectif pour tenter de remettre ses joueurs sur les rails

Difficile pour le Stade Rennais de se relever d'une période bien compliquée. Le club breton vient d'enchaîner six défaites toutes compétitions confondues. De quoi entamer sérieusement la confiance des Rennais alors que se profile pourtant un rendez-vous capital.

Mardi soir face à Chelsea, les hommes de Julien Stéphan jouent leur avenir européen et le coach du Stade Rennais en est bien conscient. Au micro de Telefoot, le coach rennais s'attend à un rendez-vous encore difficile. « A l'aller, dans le jeu, le comportement, on a vu des choses très intéressantes mais ça ne suffit pas. Quand on ne peut pas faire mal à l'adversaire, il nous fait mal. Il faudra être beaucoup plus efficace. C'est un match à domicile pour permettre de progresser. Ils ont vu qu'on pouvait leur poser des problèmes donc ils seront encore plus concentrés, ce sera plus difficile. »

Stéphan veut un avenir européen

Mais pour booster ses troupes, Julien Stéphan leur a fixé un objectif. Quelque soit la compétition, le coach espère voir le Stade Rennais encore en Europe au printemps 2021. « On est dedans le quatrième chapeau donc si la logique du tirage est respectée, Chelsea et Séville vont en huitièmes et Krasnodar en Ligue Europa. Mais on a envie de se battre pour être encore en Coupe d'Europe au mois de février », a prévenu Stéphan.