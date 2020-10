Stade Rennais : Stéphan a identifié le problème qui plombe les Bretons

Deux défaites (Séville et Angers) et deux matchs nuls (Dijon et Krasnodar). Le calendrier récent du Stade Rennais n'a pas été franchement brillant, laissant craindre un essoufflement du club breton. Julien Stéphan, devant la presse ce vendredi, n'a eu aucun mal à le reconnaître.

Néanmoins, dans des propos relayés par Ouest France, le technicien du club breton a tenu à faire preuve de nuance, avec justement la crainte de retomber de trop haut. « On traverse une période certes compliquée, mais quand cela s’est bien passé sur les premières journées de championnat, on disait qu’il fallait faire très attention aux louanges. C’est peut-être rentré dans nos têtes. Il fallait lutter contre cela et en ce moment, je vais lutter contre un potentiel doute. Cela fait partie des aléas d’une saison », a confié Julien Stéphan.

Stéphan appuie sur le secteur défensif

Et pour retrouver rapidement le chemin des bons résultats, le coach du Stade Rennais sait où appuyer. Pour Stéphan, c'est le travail défensif qui est moins au point qu'il y a quelques semaines. « Ces derniers temps, on a trop laissé à l’adversaire la possibilité de revenir rapidement. Sur la durée du match, on défend moins bien ensemble par rapport à ce que l’on faisait les premiers mois où on était très denses et compacts. Il faut conserver un équilibre lorsqu’on attaque pour ne pas se faire surprendre sur les transitions adverses », a prévenu le coach rennais.