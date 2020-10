Stade Rennais : Stéphan a lancé Rugani et Dalbert, les supporters déjà sous le charme

Pendant que de nombreux joueurs du Stade Rennais sont partis exporter leur talent en sélection, Julien Stéphan découvre un peu mieux ses dernières recrues. Si Jérémy Doku est en sélection, Daniele Rugani et Dalbert sont bien là et le coach breton a profité d'un match amical pour les tester de suite.

Le défenseur central italien et le latéral brésilien ont été titularisés par Julien Stéphan lors de la nette victoire (2-0) face aux Merlus. Et dans un match globalement bien maîtrisé par les Rouge et Noir, Rugani et Dalbert ont conquis les supporters qui ont pu suivre la rencontre.

Rugani solide, Dalbert très convaincant

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont tout d'abord aimé le match de Rugani, solide dans ses interventions et surtout prometteur dans sa qualité de relance. Mais Dalbert a marqué encore plus de points, très remuant sur son couloir gauche avant de terminer dans une position d'ailier qui pourrait donner des idées pour l'avenir... Les supporters, en tout, sont sous le charme. Revue de tweets.

Rugani très propre, qualité de relance avec cette capacité à casser les lignes, classe à l'italienne après pas grand chose à faire Lorient étant très faible. Bon match de Dalbert aussi, intéressant sur son côté on sent qu'il peut exploser, il a une bonne qualité de centre — Roazhon Girl (@RoazhonGirl) October 9, 2020

J’ai raté la 1ere demi -heure . Pas de flops pour moi mais un très bon match du côté droit Assignon-RDC, Rugani très prometteur mais dans un fauteuil . Bourigeaud -Tait ça marche plutôt bien et pas mal d’options côté gauche avec l’arrivée de Dalbert. — Hubert Hitte (@lludobc) October 9, 2020

Rugani grande classe sur le terrain passe bien appuyer toute en intelligence bon il y a rien en face — Valzer35⭐⭐ (@Crocq095) October 9, 2020

Dalbert très intéressant aussi — Routard Breton 🔴⚫️ (@UnNainposteurr) October 9, 2020

Certaines prestations, notamment Dalbert, vendent du rêve quand on imagine l'équipe type qu'on va aligner 😍 — Chien Breton (@Konahrik_) October 9, 2020