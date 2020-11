Stade Rennais : Stéphan a officiellement perdu Camavinga !

Le Stade Rennais n’y arrive plus. Si le club breton a réussi à prendre un point vendredi à Strasbourg en ouverture de la 12e journée de L1 grâce à Adrien Hunou (1-1), Eduardo Camavinga a participé à la première période défaillante des hommes de Julien Stéphan.

L’entraîneur du SRFC a pesté en conférence de presse contre cette production infâme et avait déjà agi en faisant sortir à la pause plusieurs de ses joueurs, dont son jeune milieu de terrain. Camavinga avait alors été remplacé par James Léa-Siliki, plus mordant dans l’entrejeu. Dans L’Équipe, Camavinga écope d’un médiocre 3/10 et prend cher dans les commentaires.

« L'automne est décidément compliqué pour l'international, revenu de blessure sur le même mode qu'avant : il a perdu sa spontanéité, son dynamisme, et a traversé la première période dans un anonymat étonnant. Au départ du but strasbourgeois, il accepte trop facilement le dribble adverse. Son remplaçant, Léa-Siliki (46e, note 6) a eu un tout autre impact », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Au micro de Canal+, Stéphan aura le mot de la fin sur Camavinga : « Malgré toutes ses qualités et son talent, on se doutait bien que ce serait plus compliqué cette année que la dernière. »