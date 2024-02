Stade Rennais : Stéphan a un regret après Milan, Riolo fracasse les Rennais !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il n’y a pas eu photo hier entre l’AC Milan et le Stade Rennais. Bousculés comme rarement cette saison, les Rouge et Noir se sont lourdement inclinés en Lombardie (0-3) et ont largement compromis leurs chances de voir les 8es finale de la Ligue Europa.

« Je n’ai pas vu une équipe inhibée, impactée par l’atmosphère, a réagi Julien Stéphan. On est simplement tombés sur une équipe plus forte que la nôtre, plus efficace, beaucoup plus puissante aussi sur certaines phases de jeu. Avec des joueurs très expérimentés, capables de sanctionner les moments où on était moins bien. J’ai un regret, le début de deuxième période, qui nous a condamnés sur ce match. Sur le plan mental et psychologique, on a mis du temps à s’en remettre. »

« Une équipe d'enfants face à des adultes »

De son côté, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec les joueurs du Stade Rennais, qu’il n’a tout simplement pas vus à la hauteur de l’événement. « Dès les premières minutes du match, on a senti que Rennes ne pourrait pas faire grand-chose. L'impression d'une équipe d'enfants face à des adultes. Je suis déçu pour leurs supporters », a pesté le polémiste au micro de RMC Sport.

