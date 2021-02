Stade Rennais : Stéphan allume son vestiaire, plusieurs joueurs écartés contre l’ASSE ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais continue son parcours chaotique cette saison. Après une embellie en fin d’année 2020, le SRFC semble retomber dans ses travers depuis un mois avec des résultats en dents de scie et une sortie de route prématurée hier à Angers en 32es de finale de la Coupe de France (1-2). Julien Stéphan n’a pas mâché ses mots contre ses joueurs.

« Chacun devra se battre à l'entraînement pour gagner sa place »

« Je suis déçu, oui, très en colère du début de match, un début de match indigne, sans intensité, sans énergie, a-r-il fulminé en conférence de presse. On n'a pas gagné un seul duel, on a été mis en difficultés à chaque fois qu'ils entraient dans notre camp. On a fait une entame de match catastrophique, et une bonne deuxième mi-temps, voire même très bonne. Sur les deux buts, c'est très embêtant de s'arrêter de jouer, de demander. Ce n'est pas une question de système, c'est une question d'attitude, d'intensité, d'engagement. Tout le monde dit que Rennes a un super effectif, peut-être que ça rentre dans nos têtes et qu'on se voit plus beaux qu'on ne l'est. Il y a forcément des leçons à tirer, maintenant on aura un match par semaine jusqu'à la fin de saison, il y aura peu de rotation et chacun devra se battre au quotidien à l'entraînement pour gagner sa place. »

« Les remplaçants ne joueront pas beaucoup d’ici la fin de saison »

Le message est donc clair avant la réception de l’ASSE dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1 (15h). Selon Christophe Penven, plusieurs joueurs du Stade Rennais peuvent déjà s’inquiéter de leur sort. « Le 3/5/2 c’est pas ça, la maladresse dans le dernier geste est toujours là. Du déchet dans toutes les zones du terrain. Seul Doku et Guirassy surnagent. Une chose est sûre, les remplaçants de ces derniers matchs ne joueront pas beaucoup d’ici la fin de saison », a affirmé le journaliste de TVR35 sur Twitter au coup de sifflet final.