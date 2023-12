Stade Rennais : Stéphan aura des absents à Monaco mais passe un message fort sur l’Europe

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Déjà privé de Christopher Wooh et Nemanja Matic, suspendus, le Stade Rennais pourrait avoir à faire sans Arthur Theate, sorti sur blessure à Marseille en première mi-temps et qui n’a toujours pas repris les séances collectives : « Il a travaillé de manière individualisée depuis ce vendredi, on verra ce vendredi », a glissé Julien Stéphan, qui récupère Guela Doué après ses deux matchs de suspension.

Malgré la défaite à Marseille qui l’a freiné (0-2), le coach rennais veut rester optimiste : « Il ne faut pas tout noircir le tableau. Je sais qu’on est dans une période qui n’est pas simple et que le club n’est pas en phase avec ses objectifs initiaux mais sur les trois derniers matchs, on fait deux victoires, en marquant deux fois trois buts (…) Je ne veux pas tout embellir mais je ne veux pas non plus tout noircir. C’est important de passer ce message-là ».

Rennes n’a pas lâché la course à l’Europe

Quant à savoir si le Stade Rennais avait fait le deuil des places européennes, Julien Stéphan est très clair : c’est non ! « Je ne peux pas être dans cet état d’esprit-là. Quand on est là depuis un peu plus de 15 jours, on ne peut pas avoir cette communication-là. En étant lucide sur la situation, sur le classement, bien évidemment ! Mais faire un deuil sur quoi que ce soit à plus du tier du championnat ? Non. Il faut simplement se remettre à travailler (…) Le bilan sera fait en fin de saison. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life