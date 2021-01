Stade Rennais : Stéphan chauffe (déjà) les Marseillais avant la rencontre

A l'Olympique de Marseille, personne n'a oublié la défaite, lors des matches aller, sur la pelouse du Stade Rennais. Rencontre notamment marquée par l'expulsion du milieu de terrain marseillais, Pape Gueye, et qui avait provoqué la colère de André Villas-Boas, l'entraîneur olympien. Un revers qui, indéniablement, avait fait mal à Payet et consorts et qui promet de chaudes retrouvailles, demain au Vélodrome, pour l'acte 2.

L'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan, est lui-aussi revenu, ce jour et face aux micros, sur l'incident du match aller. Mais pas vraiment avec la même interprétation. Le tacle est très clair.

"Il y avait une faute de Gueye avant celle-là, qui aurait mérité un carton jaune. Il doit donc y avoir rouge cinq minutes avant, c’est tout. C’était un fait de jeu. Nous, on n’en a pas parlé pendant trois jours. Par contre, certains en ont parlé pendant longtemps. L’année dernière, on avait eu des faits de jeu défavorables quand on est allé là-bas, on n’en a pas fait des tonnes non plus pendant trois jours. Marseille, c’est l’équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de saison. Il y a des raisons. Et je ne pense pas que l’excuse valable soit de dire que les arbitres sont plus sévères avec Marseille que d’autres clubs."