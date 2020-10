Stade Rennais : Stéphan confronté à un grand danger avant la C1

Comment motiver des joueurs et des supporters pour un déplacement chez la lanterne rouge de Ligue 1 alors que se profile à l'horizon un premier match de Champions League ? Comment faire comprendre qu'un match à Gaston-Gérard doit concerner autant que la célèbre petite musique de la reine des compétitions, qui retentira mardi au Roazhon Park ? C'est l'immense déjà auquel est confronté Julien Stéphan. Et selon L'Equipe, l'entraîneur du Stade Rennais rencontre quelques difficultés…

Il utilise de grosses ficelles pour motiver ses troupes

« Mardi, Rennes disputera contre Krasnodar le premier match de son histoire en Ligue des champions. Il est bien possible que le sujet soit venu dans la conversation entre François-Henri Pinault, le propriétaire, et Julien Stéphan, lors du déjeuner qu’ils ont partagé cette semaine. Tout la ville ne pense qu’à ça et les joueurs aussi, bien sûr. Là réside le danger. « C’est un rêve de jouer cette compétition mais il y a d’abord un match à jouer vendredi (aujourd’hui), a rappelé Flavien Tait. Quand on ne travaille pas ou qu’on fait les choses moins bien, on reste une équipe banale. » »

« « Souvent,le résultat du deuxième match est conditionné par le comportement lors du premier, a ajouté son entraîneur. Vous nous parlez beaucoup de la Ligue des champions, moi je vous parle de Dijon », qu’il place même en favori sous prétexte que le DFCO, dernier de L1, reste sur quatre succès à domicile contre Rennes. La ficelle est un peu grosse. Mais c’est une façon, sans doute, de roder un discours taillé pour l’Europe. »