Stade Rennais : Stéphan explique le couac Lorient et désigne un joueur « surprenant » au RC Lens

Devant la presse, Julien Stéphan a tenté d'expliquer le résultat décevant face à Lorient (1-1) qui montre encore une fois l'irrégularité du club breton. « C'est la raison pour laquelle les quatre équipes de devant prennent le large, elles sont plus régulières », a d'ailleurs souligné Stéphan.

Julien Stéphan a souligné notamment un « déficit général d'enthousiasme » et a livré peut-être un début de réponse, sans en être franchement certain. La coupure de 10 jours suite au report du match face à l'OM s'est-elle payée cash ? « J'ai un groupe qui a eu l'habitude de jouer régulièrement tous les trois jours. Je sais pas si on peut mettre ça sur ce compte-là », s'interroge Stéphan.

Sotoca a retenu son attention

Une chose est sûre, Stéphan sait bien qu'il faudra retrouver cette envie face à un RC Lens « pétillant, qui ne calcule pas. C'est une équipe révélation de la saison. Cet enthousiasme, il faudra le contrecarrer demain. Ils sont capables de se créer des occasions. Ils ont aussi du talent avec Kakuta, avec Fofana qui a un rôle important, et la générosité des attaquants ».

Le technicien breton a également eu un mot pour Florian Sotoca qui est « un joueur vraiment très surprenant cette saison ». Plus globalement, Julien Stéphan craint la variété offensive des Sang et Or. « Ils ont différentes options possibles avec des joueurs de couloirs qui contrent beaucoup. C'est une équipe complète et très intéressante ».