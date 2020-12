Stade Rennais : Stéphan fuit un aveu plombant pour ses troupes

C'est une décision plutôt inhabituelle en pleine saison, d'autant plus lorsque les matchs s'enchaînent tous les trois ou quatre jours. Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, a décidé d'emmener ses troupes du côté de Marbella, en Espagne, pour trois jours afin de préparer le déplacement capital face à Nice ce dimanche.

Comment ne pas interpréter comme un outil de gestion de crise alors que le Stade Rennais n'a plus gagné depuis le 31 octobre dernier face à Brest (2-1) ? Tout est dans la formule, puisque Julien Stéphan fait tout pour ne pas associer ce stage à une mesure d'urgence.

Pas de stage commando selon lui

A l'en croire, dans des propos relayés par France Bleu. Les Rennais ne gèrent pas une crise mais un simple besoin de renouveau mental. « Ce n'est pas un stage commando. On voulait changer de cadre. Et surtout, avec l'enchaînement des matchs et tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, on voulait récupérer un maximum de fraîcheur mentale. »

A voir désormais si cette gestion de la mauvaise passe actuelle portera ses fruits. Une bonne performance sur la pelouse de Nice, ce dimanche, serait un très bon début.