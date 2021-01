Stade Rennais : Stéphan met la pression sur le LOSC et grince des dents sur un dossier du Mercato

Ce sera un choc, un vrai. Du haut de tableau. Dimanche, à 17 heures, le Stade Rennais accueille le LOSC pour un rendez-vous ô combien important en vue de la fin de saison et de la course à la prochaine Ligue des Champions. Problème, Julien Stéphan va devoir faire sans un certain nombre de joueurs. Ce qu'il a confirmé face aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse.

Benjamin Bourigeaud est suspendu, Georginio Rutter et M’Baye Niang, sont malades. Flavien Tait et Serhou Guirassy demeurent blessés, quant à Steven Nzonzi, il était absent de l'entraînement ce matin. Autre forfait évoqué, celui du défenseur central, Damien Da Silva. Propos retranscrits par Ouest-France.

« Il a fait une séance de reprise ce matin, sans opposition​ et Il aura une séance demain pour évaluer son état. On verra donc demain. Là c’était une séance de reprise sans opposition, sans jeu. Il y en aura un petit peu demain, veille de match. On y verra plus clair. »

Pour Stéphan, le LOSC joue le titre

Par la suite, le coach du Stade Rennais a évoqué l'opposition face au LOSC en ne se privant pas de mettre une petite pression sur l'adversaire du week-end. Pour Stéphan en effet, le LOSC joue tout simplement le titre. « Ils sont co-leaders, être égalité avec Paris en ayant joué la Coupe d'Europe comme Paris c'est impressionnant. Il y a six points d'écart entre ces deux équipes, on verra après dimanche. Eux jouent le titre, pas nous. On essaie d'être en haut. J'imagine qu'ils doivent ambitionner de jouer le titre. »

Stéphan grince des dents pour Rutter

Enfin, le coach rennais a évoqué les dossiers chauds du Mercato. Le cas Yann Gboho tout d'abord qui est bien disponible pour un prêt. « Il a eu des possibilités de pouvoir s'exprimer. Après il y a des choix qui sont faits, certaines combinaisons de joueur, c'est un très jeune joueur. C'est loin d'être un produit fini, il a besoin de beaucoup travailler et s'investir. S'il y a une opportunité qu'un club lui offre ça, on peut être à l'écoute. Encore faut-il que tout le monde s'y retrouve avec la possibilité d'avoir du temps de jeu. »

Stéphan s'est ensuite montré beaucoup plus grinçant sur le cas Georginio Rutter, plus que jamais sur le départ. « La direction communiquera en temps et en heure là-dessus, les signaux ne sont pas positifs et je le regrette, chacun est libre de faire ses choix. On a tout tenté pour le séduire, le charmer, présenter les arguments possibles pour une collaboration. Il semble qu'il ait décidé de faire un autre choix. »

Enfin, Stéphan a assuré qu'un départ de Rugani n'était pas à l'ordre du jour. « Je ne sais pas d’où ça sort, mais pas de l'intérieur. Il a été blessé longtemps mais je n'ai pas pris cette décision là », a prévenu le coach rennais.