Stade Rennais : Stéphan n’est pas encore convaincu par Camavinga

Eduardo Camavinga est annoncé titulaire face à l’OM pour l’un des chocs de cette 15e journée de L1 disputée dans son intégralité ce mercredi (21h). Le milieu de terrain de 18 ans reste sur une prestation sérieuse à Nice lors du redressement du Stade Rennais (1-0).

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Julien Stéphan a validé un retour en forme mais reste néanmoins prudent en se rappelant sans doute que le jeune international tricolore n’est pas encore un « produit fini. »

« Comme pour tous les joueurs, il y a des cycles dans une saison. Encore plus pour les plus jeunes. Camavinga va mieux après une période un peu plus compliquée, mais cela demande confirmation, a affirmé le coach du Stade Rennais ce mardi. L’enchaînement des matches a eu un impact important physiquement mais aussi mentalement. On l’a mis sur le banc pour le reposer, il a beaucoup enchaîner les matches. Cela présente quelques difficultés. »