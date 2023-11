Stade Rennais : Stéphan prépare une révolution tactique contre Reims

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

S’il avait laissé entendre qu’il ne prévoyait pas de révolution de palais au Stade Rennais en prenant la suite de Bruno Genesio, Julien Stéphan prépare quand même un gros coup ce dimanche (17h05) pour la réception du Stade de Reims au Roazhon Park. Selon Ouest-France, les Rouge et Noir vont démarrer avec une défense à trois centraux et Benjamin Bourigeaud piston droit à la place de Lorenz Assignon contre les Champenois. La fiche du Stade Rennais sur But! Football Club Un doute entre Gouiri et Blas S’il n’a eu que deux séances huis-clos pour se préparer, Stéphan entend se sécuriser avec le trio Wooh – Theate – Belocian dans l’axe. Au sein de l’animation offensive, le principal doute est de savoir qui compagnera Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo. Cela se joue entre Amine Gouiri et Ludovic Blas. A la récupération, Nemanja Matic fera la paire avec Enzo Le Fée. Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon Ouest-France, Julien Stéphan va démarrer avec une défense à trois contre Reims dimanche pour la première de son second mandat au Stade Rennais. Il veut sécuriser son plan défensif pour ne pas répéter certaines erreurs.

Alexandre Corboz

Rédacteur