Stade Rennais : Stéphan réfléchit à un changement de dernière minute à Chelsea

Le choc contre Chelsea s’apparente à un vrai casse-tête pour Julien Stéphan. Le Stade Rennais s’est en effet entraîné hier matin sans Jonas Martin ni Brandon Soppy, nouveaux blessés qui s’ajoutent à d’autres absences (Camavinga, Tait, Maouassa).

M’Baye Niang était présent mais ne figure pas dans le groupe. Suspendu à Séville (0-1), Steven Nzonzi réapparaît en Ligue des champions. Comme face à Brest samedi (2-1), L’Équipe suppose que Stéphan devrait poursuivre avec la défense Traoré-Da Silva-Aguerd-Dalbert.

Avec deux possibilités par ailleurs : soit dans un 4-3-3 classique, avec un milieu à trois composé de Benjamin Bourigeaud, Nzonzi et James Léa-Siliki derrière un trio offensif Del Castillo-Guirassy-Doku ; soit dans un système hybride entre 4-3-3 et 4-4-2, comme face à Brest, avec la même équipe. Dans ce cas-là, Hunou jouerait dans un rôle de deuxième attaquant en situation défensive et de troisième milieu en possession du ballon, plutôt que Léa-Siliki.